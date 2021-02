Explosie in telefoonzaak aan Keurenplein in Osdorp

A MSTERDAM - E en explosie in een bedrijfspand in Osdorp heeft vannacht veel schade veroorzaakt. Bij de knal is de 'gevel van het pand er volledig uitgeslagen'. De politie doet onderzoek en heeft de straat voor het bedrijf afgezet.

Iets na middernacht klonk er een harde knal. Het bleek te gaan om een explosie in een bedrijfspand bij winkelcentrum Akerpoort. Politiewoordvoerder Lex van Liebergen laat weten dat het 'binnen een ravage is'.

Vermoedelijk gaat het om een bedrijf waar mobiele telefoons worden gerepareerd. De politie vermoedt dat de daders de smartphones wilden buitmaken. Of dat ook daadwerkelijk gelukt is, is nog niet duidelijk.

Aangifte

De politie heeft de eigenaar van de winkel gesproken. Hij gaat aangifte doen, laat de woordvoerder weten. Ondertussen is de politie op zoek naar de dader(s). Om die op te sporen, hopen ze op tips van omwonenden of getuigen. "We gaan verder ook de bewakingsbeelden uitlezen."

De politie doet nog onderzoek naar de explosie en heeft het gebied afgezet. Ook kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om eventueel aanwezige explosieven onschadelijk te maken. Die werden niet aangetroffen.

