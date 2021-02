Buurt geschrokken van dodelijke schietpartij: "Dit had ik niet verwacht"

"Ik ben blij dat ik niet zijn gezicht heb gezien, want dan zou dat misschien bijblijven", zegt een bewoner. Hij was onderweg naar de Albert Heijn toen hij drie schoten hoorde. Hoewel hij eerst niet zeker wist of het schoten of vuurwerk waren, werd het duidelijk toen hij een man op de grond zag liggen. "Toen wist ik eigenlijk al genoeg. Maar dat is niet fijn, al helemaal niet in je eigen buurt." Een andere buurtbewoner beaamt dit: "Ik denk nooit dat ik hier 's avonds niet buiten kan lopen, maar ik had nu echt zoiets van: voor mijn huis, in mijn eigen omgeving, mijn veilige omgeving... Dat had ik niet verwacht."

Schietpartij

Rond 20.00 uur kwam de melding binnen van een schietpartij op het plein. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, maar de reanimatie mocht niet baten. Een 29-jarige man overleed meteen.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan AT5 dat de 35-jarige man die gewond is geraakt ook is aangehouden "omdat wij echt nog zijn rol in dit geheel moeten onderzoeken". Ook een tweede persoon die bij de schietpartij aanwezig was is aangehouden, maar de politie vermoedt dat dit niet de schutter is.

Ruzie

Het overleden slachtoffer is geen bekende is van de politie. "Wat we nu uit de eerste geluiden horen van de getuigenverklaringen is dat het om een ruzie ging. En dan moet je meer denken aan een ruzie in de relationele sfeer dan een opstootje op straat", vertelt de woordvoerder.

De politie zegt dat omstanders slachtofferhulp kunnen krijgen en vraagt getuigen die informatie voor de politie hebben zich te melden. Ook automobilisten die op dat moment in de buurt waren worden opgeroepen om eventuele dashcambeelden te delen.