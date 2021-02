Turnster Thorsdottir mag van KNGU met coach Patrick Kiens blijven trainen

HOOFDDORP - Turnster Eythora Thorsdottir heeft met de Nederlandse turnbond (KNGU) afspraken gemaakt over hoe zij haar route richting de Olympische Spelen in Tokio gaat invullen de komende maanden. Besloten is dat de turnster van SV PAX Haarlemmermeer alsnog getraind mag worden door haar coach Patrick Kiens.

Thorsdottir zal onderdeel blijven uitmaken van TeamNL en de teambijeenkomsten in Heerenveen bezoeken, maar mag daarnaast ook weer individueel trainen met haar coach Patrick Kiens. Dat doet ze bij haar club SV PAX Haarlemmermeer in Hoofddorp. Afgelopen december had de KNGU de samenwerking met Kiens opgezegd na tal van bekentenissen over misstanden in de turnsport.