Door ijs gezakte Emmie zoekt reddende engels: "Heb ze niet royaal in ogen gekeken"

AMSTERDAM - Emmie Leenen uit Sloten is afgelopen vrijdagmiddag door twee jongens uit een wak in het Rembrandtpark in Nieuw-West gered. Ze is de twee na de reddingsactie alleen snel uit het oog verloren en wil daarom graag met hen in contact komen.

Ze raakte daarna in paniek. "Omdat ik alleen maar ijsschotsen voelde afbrokkelen. Ik had geen grip en voelde ook de bodem niet. En ik heb sinds een paar jaar astma, dus was bang dat de kou op mijn borst sloeg. Dat maakte dat ik riep, 'help, help, ik heb astma'."

Haar vriendin riep tegen Leenen dat ze rustig moest blijven, maar ze had een zware tas en liep ook het risico om er doorheen te zakken. Al snel kwamen er twee jongens van eind twintig naar hen toe. Leenen: "Het waren coole gasten, cool en warmbloedig tegelijk. Het was duidelijk dat ze meteen wisten wat ze moesten doen. Geen gelul en meteen liggen."

Ze wisten haar het ijs op te trekken. "Ik werd meteen afgevoerd door mijn vriendin, want je wil zo snel mogelijk van die plek vandaan. Terwijl we wegschaatsten heb ik ze nog wel even bedankt, maar zoals dat gaat, in het voorbij gaan. Doordat je nog zo aan het bijkomen bent, heb ik de jongens niet royaal in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen: 'jongens, super bedankt en hoe gaat het met jullie?' Want zij waren ook hartstikke nat daarna."

Wie Emmie afgelopen vrijdagmiddag uit het water heeft gered kan zich melden bij AT5: via e-mail ([email protected]) of Whatsapp (0651190938).