Rijbewijs ingenomen na mislukt plezierritje op bevroren Gooimeer: "Een beetje dom"

HUIZEN - De dooi zette gisteren voor Arnoud Fidom iets te snel in. Nadat hij zaterdag met zijn Renault Twizzy had rondgereden op het Gooimeer, probeerde hij dat zondag opnieuw, maar met minder succes. "Laat ik vooropstellen dat dit een domme actie was, maar wel heel gaaf."

Inter Visual Studio / Vincent Snoek

Rond 16.30 uur zakte Arnoud uiteindelijk met zijn auto door het ijs. "Een vriend van mijn zoon was mee en vertelde dat er een wak was. Hij zei dat ik naar links moest en op dat moment was het eigenlijk al gebeurd", vertelt de Huizer vanaf de kant. De dag na het ongeluk blijft de waaghals volhouden dat de plezierrit niet erg gevaarlijk was. "Het is hier zo ondiep, het is meer een soort ondergelopen weiland." Arnoud zegt zelf dat hij op het idee werd gebracht door beelden van karts die hetzelfde ijs op gingen. Toch was vooral het tijdstip van de stunt erg onverstandig, aldus de brandweer. "Zo'n ding weegt 350 tot 400 kilo. Als je weet dat het gaat dooien, is dit niet bijster slim", vertelt Maarten Steinkamp, woordvoerder van de brandweer.

Voor Arnoud begonnen de echte problemen pas toen de hulpdiensten arriveerden. "Dat vond ik heel vervelend, want ik wilde het zelf met vrienden oplossen." Ondertussen had hij droge kleding aangetrokken en bij terugkomst vroeg een agent naar zijn rijbewijs. "Die had ik niet bij me, maar mijn zoon ging hem even halen. Toen hij terugkwam werd mijn rijbewijs meteen in beslag genomen." Bekijk hieronder hoe de auto van Arnoud te water ging. Tekst loopt door onder video

Auto door het ijs gezakt op Gooimeer - NH Nieuws

Arnoud hoopt dat hij zijn rijbewijs binnenkort terugkrijgt, maar de politie laat aan NH Nieuws weten dat de zaak door de verkeersspecialist wordt onderzocht. "Onderzoek zal uitwijzen of de man er vanaf komt met een boete, of dat de officier van justitie beslist dat hij zijn rijbewijs voor langere tijd kwijt is", aldus de politie via een schriftelijke verklaring. De bestuurder houdt zelf goede moed. "Het is nooit mijn intentie geweest om iemand in gevaar te brengen. Op de beelden is te zien dat ik rijd op plekken waar niemand schaatst. Erg gevaarlijk was mijn rijgedrag dus niet. Ook ben ik bewust niet ver het meer opgegaan en hebben we vaargeulen gemeden." Ooit weer? De auto staat inmiddels bij een berger, maar deed het volgens Arnoud na alle tumult van gisteren nog. "Uit het water kon ik de elektrische auto gewoon nog starten." Op de vraag of hij dit ooit weer gaat doen, volgt een lang antwoord met een korte conclusie. "Het blijkt dat je het maar beter niet kunt doen." Ook de brandweer wil de bestuurder nog een verstandige tip meegeven: "We hebben honderdduizend kilometer asfalt in Nederland, blijf daar nou op rijden, dat scheelt ons veel werk. Dus de volgende keer niet meer doen."