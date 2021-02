KNVB vindt nieuwe speeldatum voor Almere City - FC Volendam

ALMERE - De KNVB heeft de nieuwe speeldatum voor het duel tussen Almere City en FC Volendam bekendgemaakt. De ontmoeting in Almere zal ingehaald worden op woensdag 3 maart. De aftrap is om 18.45 uur.

De wedstrijd in de eerste divisie tussen Almere City en FC Volendam zou oorspronkelijk gespeeld worden op vrijdag 12 februari. Het duel werd echter afgelast omdat het hoofdveld in Almere door de sneeuw en vorst van vorige week onbespeelbaar was.