Texelse musea schenken 4.000 foto's tellend archief aan Regionaal Archief Alkmaar

Hoewel de meeste foto's in de 20ste eeuw zijn gemaakt, zitten er ook oudere foto's bij. Sommige zijn zelfs uit de begintijd van de fotografie. De collectie is opgebouwd in samenwerking met de gemeente, aangevuld met schenkingen van particulieren.

Aangezien steeds meer historische fotocollecties worden verzameld in de beeldbank van het Regionaal Archief, lag een verhuizing naar Alkmaar volgens de stichting voor de hand.

Online beeldbank

De foto's liggen nu nog opgeslagen in een archiefkast in Ecomare. Eenmaal in Alkmaar aangekomen, worden ze gescand en beschreven. Als de foto's zijn gescand, zal de Historische Vereniging Texel ze verder duiden. Daarna komen ze terecht in de online beeldbank.

Wanneer de foto's worden verhuisd, is nog niet bekend. De conservatoren van Stichting Texels Museum willen eerst de foto's scannen die waardevol zijn voor de eigen musea.