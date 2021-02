Honkbalbond verschuift start hoofdklasse met drie weken

NIEUWEGEIN - De Nederlandse honkbalbond, de KNBSB, heeft de start van de hoofdklasse met drie weken verschoven vanwege de aanhoudende onzekerheden met betrekking tot het coronavirus. Oorspronkelijk zou de eerste wedstrijd in hoogste Nederlandse honkbalcompetitie op 8 april plaatsvinden, maar nu is besloten dat de competitie op 29 april van start zal gaan.

Per 17 december 2020 heeft het kabinet een uitzonderingspositie ingesteld en mogen sporters die actief zijn in topcompetities, onder voorwaarden, weer in groepen trainen en wedstrijden spelen.

De KNBSB is momenteel met de verenigingen in de hoofdklasse in gesprek of zij onder deze uitzonderingspositie van start zouden willen en kunnen gaan. Vooralsnog is afgesproken (nog) geen gebruik van deze mogelijkheid te maken. Dit betekent dat de hoofdklasseteams zich slechts zeer beperkt op het seizoen kunnen voorbereiden.

Het gevolg is dat de start van de Honkbal Hoofdklasse-competitie met drie weken wordt verschoven, van donderdag 8 april naar donderdag 29 april.