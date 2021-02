Ziekenhuizen kijken terug op ijsdrukte: "Er zijn heel wat rollen gips doorheen gegaan"

"Ook wij hebben het echt hartstikke druk gehad", zegt woordvoerder Wencke Fassbender van het Tergooiziekenhuis. In totaal lagen daar afgelopen weekend 365 mensen door een schaatsongeluk. Door de drukte werd er extra personeel ingezet, zoals spoedartsen en radiologen. "We hadden alle helpende handen nodig", aldus Fassbender. "Gebroken armen, gebroken polsen, een gebroken heup. We hebben het allemaal wel gezien."

Afgelopen vrijdag begon de drukte al. Op de spoedeisende hulp in het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid en Hoofddorp kwamen veel mensen binnen die zich hadden bezeerd op het ijs of door gladheid op de weg. Zowel in Haarlem als in Hoofddorp was er extra personeel ingezet om de drukte op te vangen.

Ook Noordwest Ziekenhuisgroep geeft aan dat het afgelopen weekend op de eerste hulp van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder enorm druk is geweest. "Net als bij andere ziekenhuizen hebben ook wij extra personeel ingezet en dat was hard nodig", aldus woordvoerder Rinske de Wit: "Tot diep in de nacht zijn er mensen in het gips gezet."

De cijfers

Dat er veel meer werk was voor de medewerkers van de eerste hulp, is terug te zien in de cijfers. In totaal kwamen er dit weekend 405 patiënten naar de spoedeisende hulp in Alkmaar en Den Helder. "Over het algemeen helpen we daar gemiddeld 70 patiënten per dag", legt De Wit uit, "waarbij in het weekend 50 tot 60 mensen per dag. Nu waren dat er op vrijdag 135, zaterdag 150 en zondag 120."

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen zaterdag 42 en zondag nog eens 18 patiënten binnen. Allen waren in schaatskleding en hadden minimale schaatservaring of al minstens tien jaar niet geschaatst. Verwondingen aan de pols en hoofdwonden waren het meest voorkomend.

In Hoorn en Purmerend kwamen honderden mensen binnen met botbreuken en ander letsel dat door of op het ijs was ontstaan, zegt woordvoerder Klarianne Roseboom. "Iedereen die afgelopen weekend met pijn bij ons op de eerste hulp terechtkwam, had ook daadwerkelijk iets gebroken. Onze gipsmeesters hadden het enorm druk, en er zijn heel veel rollen gips en mitella's er doorheen gegaan."

Voorbereidingen

Het personeel van het Dijklander had zich voor het weekend al voorbereid op een grote toestroom van patiënten die door het schaatsen of de gladheid op de eerste hulp terecht zouden komen. Zo werden de gipskamer en de afdeling radiologie uitgebreid en konden patiënten wachten op de gang en bij de poli van longgeneeskunde, die op zondag gesloten is.

"Normaal gesproken hebben we in een weekend ongeveer 200 patiënten die op de eerste hulp terechtkomen", licht Roseboom toe. "En het aantal botbreuken ligt dan ook altijd een stuk lager. Zeker nu er niet gesport kan worden."

Zondag liep de wachtrij voor de 'schaatsslachtoffers' zo hoog op dat Tergooi voor het ziekenhuis in Hilversum moest besluiten de spoedeisende hulp af te sluiten.