Geluidsflitspalen en spaarpalen moeten Hilversum 'verkeershufterproof' maken

Het valt de Hilversumse CDA-fractie op dat er elke week wel verkeersongelukken gebeuren. Daar komt nog bij dat er afgelopen zomer veel ophef was over verkeershufters in het centrum van Hilversum. Er werd met hoge snelheid geracet over de wegen met gevaren en veel lawaai tot gevolg. De partij heeft de problemen het afgelopen jaar meermaals aangekaart.