Schaatspret leidt tot drukte op eerste hulp: "Tot diep in de nacht mensen in gips gezet"

DEN HELDER - De ijspret heeft tot veel plezier geleid, maar zorgde ook voor topdrukte bij de ziekenhuizen door schaatsletsel. Noordwest Ziekenhuisgroep geeft aan dat het afgelopen weekend op de eerste hulp van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder 'enorm druk' is geweest. Er was extra personeel ingezet en dat was hard nodig.

Niet alleen de afgelopen drie dagen is het flink druk geweest op de spoedeisende hulp van de Noordwest-ziekenhuizen, ook vandaag komen er meer 'schaatsslachtoffers' langs. "Daarom hebben we in het weekend extra verpleegkundigen, extra artsen en een extra gipsverbandmeester ingezet", zegt woordvoerder Rinske de Wit. Niet zonder reden, zo bleek al snel: "Tot diep in de nacht zijn er mensen in het gips gezet."

Dat er veel meer werk was voor de medewerkers van de eerste hulp van de Noordwest Ziekenhuisgroep, is terug te zien in de cijfers. In totaal kwamen er dit weekend 405 patiënten naar de spoedeisende hulp van Alkmaar en Den Helder. "Over het algemeen helpen we daar gemiddeld 70 patiënten per dag", legt De Wit uit, "waarbij in het weekend 50-60 mensen per dag. Nu waren dat er op vrijdag 135, zaterdag 150 en zondag 120."

Het ging overigens niet alleen om schaatsleed. Het ziekenhuis geeft aan nu niet met meer gedetailleerde cijfers te kunnen komen: "Het is momenteel te druk om dat uit te zoeken."

Ook elders

Niet alleen in Alkmaar en Den Helder was het druk, ook in andere ziekenhuizen in de provincie was een duidelijke piek te zien op de eerste hulpen door schaatsleed. Zo telde het Dijklanderziekenhuis dit weekend liefst 338 patiënten op de eerste hulp, bij het Tergooiziekenhuis staat de teller na drie dagen schaatspret op 365 ongelukken.