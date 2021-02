Professionele schaatser laat een koud kunstje zien op bevroren grachten

AMSTERDAM - Waar menigeen afgelopen week voor het eerst in lange tijd op schaatsen stond, was het voor de 20-jarige Linden van Bemmel business as usual . Op de Prinsengracht draaide ze sierlijke pirouettes tot groot vermaak van voorbijgangers. Een filmpje van haar danskunsten is inmiddels al 200.000 keer bekeken.

"Het begon al zaterdagavond. Ik zag op tv dat mensen op de Prinsengracht hadden geschaatst. Dan kan het ook op de Herengracht, dacht ik. Dus toen ben ik 's morgens vroeg gegaan. Het was echt een droom die werkelijkheid werd, ik wilde dit al zo lang. Ik was met mijn vader en ik was eerst best bang. Maar hij stond ernaast met een heel groot touw, en hij zei dat hij me zou komen redden als ik erin zou vallen."

Ze staat sinds haar vijfde jaar op de schaatsen en traint veel en doet mee aan wedstrijden, maar die zijn dit jaar door corona allemaal niet doorgegaan. Een rustig jaar dus, maar toen was daar opeens natuurijs. "Mijn hele leven had ik al de wens om een keer bij mij voor de deur op de Herengracht te schaatsen. En nu kon het!"

Van Bemmel (20) is geboren en getogen Amsterdamse en studeert geneeskunde. Daarnaast is ze professioneel kunstschaatser.

Het ijs bleek dik genoeg en net zo hard als de kunstijsbanen Linden gewend is. Maar toen ze haar eerste rondjes had geschaatst, werd het al snel te druk op de Herengracht. "Opeens kwam er echt een gigantische scheur over de hele gracht. Toen ben ik er maar naar de wal gegaan en gaan lopen naar de Prinsengracht."

'Mensen blij maken'

Onder het toeziend ook van tientallen omstanders geeft Linden een show weg. In haar eentje, op een lege Prinsengracht. "Het was echt puur geluk! Eerst had ik het niet door dat er zo veel mensen waren, tot ik uit mijn pirouette kwam. Toen had ik zoiets van wow! Ik kreeg dat gevoel weer van optreden voor een publiek."

Het filmpje is inmiddels bijna 200.000 keer bekeken. Linden zat eigenlijk nooit op Twitter, maar nu heeft ze opeens 2.000 volgers. En daar is het niet bij gebleven. Van Bemmel kan bijna niet meer bijhouden wie er allemaal met haar hebben gebeld. "Zoiets is me nog nooit overkomen. Ik besef het nauwelijks, maar ik vind het heel gaaf en cool dat ik mensen blij heb kunnen maken met wat ik het liefst doe."