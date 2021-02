Team DSM gaat bij eerste World Tour-koers vol voor sprinter Cees Bol

ALKMAAR - Wielrenner Cees Bol is door zijn ploeg Team DSM, de opvolger van wielerploeg Sunweb, naar voren geschoven als de belangrijkste sprinttroef in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste World Tour-koers dit seizoen waar de wielrenner uit Alkmaar in actie zal komen.

"We richten ons op dagsucces. En dan met name in de etappes waarin we een massasprint verwachten", zegt Team DSM-ploegleider Luke Roberts over de UAE Tour. "Er zullen vier massasprints zijn. Cees is daarin onze man en we hebben een sterke 'trein' om hem daarbij te helpen. Daarbij is de ervaren Nikias Arndt de man om het in goede banen te leiden."

Sprintkanonnen

De Ronde van de VAE duurt van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari en kent een sterk deelnemersveld. De 25-jarige Bol zal in de sprints onder andere moeten afrekenen met topsprinters Sam Bennett en Caleb Ewan.