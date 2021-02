Hospice vlakbij zee geopend: "Belangrijk dat mensen in eigen omgeving kunnen sterven"

EGMOND AAN ZEE - Hospice Egmond is dit weekend in gebruik genomen. "Dit is een kleinschalig, warm bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase", vertelt Jessica Zwart-Neeter, initiatiefneemster en secretaris van het bestuur. Zij ziet een droom in vervulling gaan. "Het is prachtig. Ik ben iedereen enorm dankbaar."

Daarnaast zijn er bijna zestig vrijwilligers in toerbeurt actief in het hospice. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een ontbijt en een kopje koffie. Ze maken een praatje en zorgen ervoor dat er wordt schoongemaakt en gekookt. Ook gaan ze met de bewoners naar buiten, bijvoorbeeld naar het strand met een elektrische strandstoel. Op dit moment zijn er nog geen bewoners. De vrijwilligers zijn in het gebouw al wel met de zorg bezig.

Jessica Zwart-Neeter spreekt over een unieke opzet waarbij bewoners vanuit hun huis naar het hospice verhuizen en daar hulp krijgen van hun eigen verpleegkundige, verzorgers en huisarts. "Het zou zomaar kunnen dat we hier straks mensen van diverse zorgorganisaties hebben rondlopen die hun eigen gast begeleiden."

In het gebouw zijn drie modern ingerichte gastenkamers met een eettafel en badkamer met een in hoogte verstelbaar toilet. Een extra kamer biedt toegang tot een buitenterras waar bewoners kunnen zitten of in bed kunnen liggen. Daarnaast kunnen ze in een algemene ruimte vertoeven met zitplaatsen en een keuken. Ook hun gasten, zoals kleinkinderen, zijn hier welkom.

Jessica liep jarenlang rond met het idee om een hospice in haar woonplaats te starten. "Toen ik in de zorg werkte, vond ik een ziekenhuis geen fijne plek om te sterven. Ik vind dat je in je eigen omgeving moet kunnen sterven. En dat kan nu in een kleinschalige, huiselijke sfeer waarbij hulp op maat voorhanden is."

Virtuele rondleiding

De geplande officiële feestelijke opening ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Wel is het gebouw online te bezoeken door deel te nemen aan een virtuele rondleiding. De bouw en inrichting van het nieuwe pand aan de Sportlaan is mogelijk gemaakt door financiële steun.

Zo stelde de familie Groot uit Egmond (eigenaar van Hotel Zuiderduin) een stuk grond aan de Sportlaan beschikbaar en bood aan het casco voor een nieuw pand neer te zetten. De verdere afbouw en inrichting van het hospice kwamen tot stand dankzij steun vanuit fondsen en subsidies, donaties en acties.