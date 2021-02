Handhaving druk met oprollen illegale feesten

Zo moesten handhavers ingrijpen bij een feest in de buitenlucht in Nieuw-Vennep en ook in Badhoevedorp en Zwanenburg werden bijeenkomsten stilgelegd. Feestgangers kregen een boete omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Daarnaast werden bekeuringen uitgedeeld vanwege openbaar dronkenschap en beledigingen.

Agenten hadden dit weekend hun handenvol aan het oprollen van illegale feesten. Afgelopen zaterdag werd ook een ijsfeest beëindigd op De Poel in Amstelveen. Volgens een woordvoerder van de politie zouden dit weekend in Amstelveen meerdere meldingen zijn geweest van illegale feesten.