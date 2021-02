FC Volendam krijgt na 20 jaar nieuwe kledingpartner

"FC Volendam is in beweging. Daar hoort een kledingpartner bij die de frisse wind die waait rond de club nóg meer kan uitdragen", vertelt zakelijk directeur Richard de Weijze op de website van de club. "Het moment was daar om te onderzoeken welk sportmerk het beste kon voldoen aan onze wensen."

Voetbalbolwerk

Ook Robey kijkt uit naar de samenwerking met de Wijdbroeken: "We zien FC Volendam als een echt voetbalbolwerk. De club is succesvol aan het bouwen aan de toekomst en belichaamt als geen ander de ‘puur voetbal’ filosofie. We zijn dan ook zeer trots om de komende jaren samen met FC Volendam te gaan strijden tot het laatste."

Naast FC Volendam kleedt Robey ook Willem II, Sparta, Telstar en vanaf komend seizoen FC Groningen.

Bekijk hier onder de ludieke aankondiging van de nieuwe kledingpartner van FC Volendam.