Niet erop, maar eronder: brandweerduikers oefenen na acht jaar weer onder het ijs

NEDERHORST DEN BERG - Het was niet alleen een fantastisch weekend voor elke schaatsliefhebber, ook het duikteam van brandweer Nederhorst den Berg was blij met de dikke ijslaag. Na acht jaar wachten konden ze eindelijk weer het ijsduiken goed oefenen.

Vincent Smit en Nick IJkhout zijn de gelukkigen die onder het ijs mogen zwemmen. "Zo gaaf", vertelt Nick. Het is alweer acht jaar geleden dat hij voor het laatst onder een goede ijslaag heeft kunnen duiken. Voor zijn 26-jarige collega Vincent is het zelfs de eerste keer. "En dat ook nog eens met sneeuw erop. Dat is helemaal wijs om te doen."

Beide duikers houden van de rust en de stilte onder water. "En dat er ook iets boven je zit waar je niet zo snel doorheen komt. Dat geeft wel een kick", voegt Smit toe. Maar je moet wel een beetje lef hebben om je onder het ijs te begeven want het kan wat claustrofobisch zijn.

Het is echt een vak apart, geven de duikers aan. "Het kan zijn dat je op een gegeven moment minder diep komt en dan voel je aan de onderkant de bodem en aan de bovenkant het ijs. Dan moet je heel rustig blijven." Ze duiken met een droogpak aan, dus koud krijgen ze het niet. "Maar je moet er geen uur in gaan liggen", vult IJshout aan.

Oefenen

Onveilig voelen ze zich niet. "We oefenen veel, vertrouwen op de spullen én op de collega die aan de kant staat en het touw vast heeft. Diegene communiceert via een microfoon, die bij de duikers in het masker zit, of via het touw met signalen. Met die signalen geeft hij aan welke kant de duikers op moeten, want onder water weten ze niet waar ze zelf zijn. "Op het moment dat ik onder ga probeer ik op te letten welke kant ik op ga, maar op een geven moment ben je toch je oriëntatie kwijt", vertelt Vincent.

Rondom Nederhorst den Berg ligt veel water, dus het is belangrijk om veel te oefenen. Zo oefenen ze het aankleden, procedures en hoe je onder water moet zoeken naar mensen. "In de praktijk kun je van alles verwachten. Daarom wil je ook zo breed mogelijk oefenen. Zo heb je bij elk echt incident altijd wel handvatten om uit je rugzakje te halen", vertellen de duikers.

En nog geen paar minuten na de oefening, gaat de pieper en moeten ze als de wiedeweerga naar de Loosdrechtse Plassen. Daar zou iemand in een wak zijn gevallen. Nick IJkhout gaat het water in om te zoeken, maar hij vindt niemand. "Het was een zware inzet", vertelt hij direct na afloop. Het wak lag midden op de plas dus ze moesten een eind over het ijs tijgeren om erbij te komen. Elke keer vielen de ijsschotsen onder hem vandaan. Uiteindelijk bleek het loos alarm.