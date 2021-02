338 patiënten op eerste hulp bij Dijklander: "Drukste weekend in tientallen jaren"

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis heeft door de schaatspret van afgelopen weekend en de gladheid vanmorgen een van de drukste periodes in de afgelopen tientallen jaren gehad. Op de afdelingen Eerste Hulp in Hoorn en Purmerend kwamen honderden mensen binnen met botbreuken en ander letsel dat door of op het ijs was ontstaan, zegt woordvoerder Klarianne Roseboom tegen WEEFF.

In totaal kwamen er afgelopen weekend 338 mensen met letsel op de afdelingen Eerste Hulp van het Dijklander Ziekenhuis binnen. Driekwart van hen was gewond geraakt bij schaatsgerelateerde ongelukken. Artsen in de twee ziekenhuizen behandelden voornamelijk mensen met polsbreuken, vertelt woordvoerder Roseboom.

"Iedereen die afgelopen weekend met pijn bij ons op de Eerste Hulp terechtkwam had ook daadwerkelijk iets gebroken", aldus de woordvoerder. "Onze gipsmeesters hadden het enorm druk, en er zijn heel veel rollen gips en mitella's er doorheen gegaan."

Volgens Roseboom kwamen er weinig kinderen met botbreuken op de eerste hulp terecht. Het waren het voornamelijk vijftigers en zestigers die met een gebroken pols of gebroken heup richting het ziekenhuis moesten.

Opgeschaald

Het personeel van het Dijklander had zich voor het weekend al voorbereid op een grote toestroom van patiënten die door het schaatsen of de gladheid op de eerste hulp terecht zouden komen. Zo werden de gipskamer en de afdeling radiologie uitgebreid en konden patiënten wachten op de gang en bij de poli van longgeneeskunde, die op zondag gesloten is.

"Normaal gesproken hebben we in een weekend ongeveer 200 patiënten die op de eerste hulp terechtkomen", licht Roseboom toe. "En het aantal botbreuken ligt dan ook altijd een stuk lager. Zeker nu er niet gesport kan worden."

"Het aantal dat we dit weekend kregen lag dus echt veel hoger dan we normaal gewend zijn", gaat ze verder. "We hebben een hoop moeten improviseren, maar alles is goed verlopen. Ook vanmorgen zijn er door de gladheid veel mensen binnengekomen op de eerste hulp, maar omdat dat nog loopt zijn daar nog geen cijfers van bekend."

De woordvoerder vertelt aan WEEFF dat de sfeer onder de patiënten in het Dijklander gemoedelijk was. Er waren geen klachten over het lange wachten, en ondanks dat er anderhalve meter moest worden gehouden, kon het ziekenhuis alle patiënten binnen op hun beurt laten wachten. "Mensen begrepen van elkaar natuurlijk ook waarom ze daar zaten. Zo zaten sommigen bij wijze van spreken nog met een nat schaatspak in de wachtruimte."

Koek en Zopie voor personeel

Door het opschalen van de afdelingen en de inzet van extra personeel konden de patiënten op de eerste hulp redelijk snel geholpen worden. En ook voor het personeel zelf werd gezorgd. Zo had het hoofd van de afdeling Eerste Hulp in het Dijklander een kraam met koek en zopie neergezet.

"Dit was weer eens iets heel anders dan de Covid-zorg", vertelt Klarianne Roseboom. "Maar iedereen wist van tevoren dat dit er aan zat te komen en wilde er ook voor gaan. Door de extra inzet van ons personeel liep alles gesmeerd. Dat vind ik het mooie aan het personeel in de zorg. We doen het met elkaar en zetten met z'n allen de schouders eronder."