Gouden bruidsparen verrast met boeket en speciale vaas op Valentijnsdag

Om alle jubilea niet onopgemerkt voorbij te laten gaan besloot de gemeente gisteren om de echtparen die dit jaar een jubileum vieren te verrassen met een boeket en een gegraveerde vaas. De trouwdatum van Frans en Nel uit Andijk is op 17 februari, het dichtst bij Valentijnsdag. Zij kregen een persoonlijk bezoek van burgemeester Frank Streng.

"Dit boeket overhandig ik hiermee ook symbolisch aan alle andere Gouden Bruidsparen die wij helaas in deze omstandigheden niet de volle aandacht kunnen geven zoals we normaal doen", vertelt burgemeester Streng over de uitreiking. "Ik wens hen allemaal nog vele jaren in geluk en gezondheid toe. Ik hoop dat we op termijn de bruidsparen weer op het gemeentehuis mogen uitnodigen."

400 gouden bruidsparen in gemeente

In de gemeente Medemblik zijn er 400 echtparen die dit jaar of het afgelopen jaar hun vijftigjarig huwelijksjubileum vieren. Normaal gesproken zouden alle jubilarissen uitgenodigd worden voor een goed gevulde middag op het stadhuis van Medemblik, maar vanwege de coronamaatregelen kon dit feest helaas niet doorgaan.