Gemalen draaien weer op volle toeren om smeltwater weg te pompen

NOORD-HOLLAND - Ze stonden eventjes uit om de schaatspret te bevorderen, maar vandaag gaan de gemalen weer aan. Gelukkig breekt er geen paniek uit bij de waterschappen. "10 centimeter sneeuw is maar 1,5 centimeter water."

Dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap Rijnland, verantwoordelijk voor het zuidelijke deel van de provincie vertelt op NH Radio dat het pompen inderdaad is begonnen, hoewel het niet helemaal stil is komen te liggen. "We proberen zo min mogelijk te pompen als het echt hard vriest. Sommige gemalen moeten we laten pompen omdat er altijd uit de ondergrond wat water komt."

Volgens Marko is sneeuw een beetje wollig. "Als je er met schoen op gaat staan dan zie je het al, dan gaat er allemaal lucht uit. Als je 10 centimeter sneeuw in een emmer laat smelten, is het nog maar 1,5 centimeter water." Hij maakt zich daarom niet meteen druk over de hoeveelheid water er nu bij komt.

Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorziet geen problemen. "We hebben 450 gemalen die allemaal aangaan, maar ijs en sneeuw smelten geleidelijk. Dit is makkelijker weg te werken dan een regenbui van 15 centimeter."

"Het water stond al hoog voordat het ging vriezen, dus we beginnen met een achterstand", vertelt dijkgraaf Rogier. "Op het moment dat we het water moeten gaan wegpompen, betekent dat het water onder het ijs naar onze pomp toe gezogen wordt, dan slijt het ijs aan de onderkant wat extra af." Daardoor ontstaat er een dun laagje ijs, wat lucht en daaronder water en dat is gevaarlijk voor schaatsers. "Aan de bovenkant smelt het en aan de onderkant slijt het af. Dus 'blijf daar uit de buurt' zou ik zeggen", waarschuwt de dijkgraaf.

Rotklusje

Het ijs brengt geen schade toe aan de gemalen, maar volgens Marko Cortel zou het kunnen dat sommige gemalen vastgevroren zijn. "Die staan al uit sinds woensdag, het is een rotklusje om het ijs er vanaf te halen, maar het is wel iets gangbaars." Ook dijkgraaf Rogier stelt ons gerust: "We hebben zulke grote gemalen, op iedere vorm van water kunnen wij ons aanpassen."

Hoewel NH Nieuws nog niet met alle veiligheidsregio's heeft gesproken, lijkt het erop dat er weinig wateroverlast is. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft het nagevraagd bij de meldkamer. "We hebben vandaag maar een paar meldingen gehad. Bij een flinke regenbui hebben we meer meldingen van wateroverlast."