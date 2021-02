Schaatsweekend leidt tot topdrukte in ziekenhuis: zeker 365 ongelukken geteld

HILVERSUM - Gebroken armen, een gebroken heup en vele andere verwondingen: het schaatsplezier van afgelopen weekend heeft ook geleid tot veel schaatsleed. Na drie dagen schaatsen staat de teller in het Tergooiziekenhuis op zeker 365 ongelukken. "We hebben het echt hartstikke druk gehad", zegt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender.

Het was afgelopen weekend zo druk met slachtoffers van schaatsongelukken dat Tergooi extra personeel aan het werk had. "Al het personeel dat we extra konden inzetten, hebben we ingezet. Je moet dan denken aan extra radiologen of spoedartsen. We hadden alle helpende handen nodig", vertelt Fassbender.

Volgens de woordvoerder van Tergooi waren het vooral botbreuken en andere kneuzingen die de spoedartsen op hun behandeltafel kregen. "Gebroken armen, gebroken polsen, een gebroken heup. We hebben het allemaal wel gezien."

Zondag liep de wachtrij voor de 'schaatsslachtoffers' zo hoog op dat Tergooi voor het ziekenhuis in Hilversum moest besluiten de spoedeisende hulp af te sluiten. "Die is ongeveer drie uur dichtgeweest. Dat hebben we gedaan om de wachtrij met patiënten eerst weg te kunnen werken. Het werd zo druk dat de wachttijd tot drie of vier uur opliep. Door de spoedeisende hulp even dicht te doen, kregen we weer wat lucht."

Topdrukte

De grote stroom schaatsslachtoffers kwam bovenop de 'normale' toeloop op de eerste hulp. "Het getal van 365 ongelukken dat we noemen is echt te relateren aan schaatsen en andere ijspret alleen. Het was dus echt extra, bovenop het normale werk."

Waar het ziekenhuis de drukte met schaatsslachtoffers normaal gesproken misschien makkelijker aan zou kunnen, is het in coronatijd vooral een extra belasting. "Het is natuurlijk een bijzondere periode, waarin er niet veel mogelijkheid is om meer te doen dan spoedzorg. Onze locatie zit hartstikke vol. Dit is voor een ziekenhuis een drama", aldus Fassbender.