Man ernstig gewond na flinke uitglijder op bevroren voetpad

ALKMAAR - Een man is vanmorgen ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens het wandelen een flinke uitglijder maakte. Het slachtoffer kwam lelijk ten val op het bevroren voetpad bij de ingang van speeltuin Geestmerloo in Daalmeer. Hij liep daarbij zware verwondingen op en verloor flink wat bloed.

Een ambulance en een zogeheten rapid responder werden waren snel ter plaatse.

Ook werd de hulp van een traumahelikopter opgeroepen, maar dat bleek achteraf niet nodig. De ambulancemedewerkers bleken de situatie alleen af te kunnen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.

De gemeente was juist op het fietspad naast het Dijk- en Waardpad met het strooien van zout om de weg minder glad te maken.