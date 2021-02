Nog voor zomer bekend of servicesbalies op stations toch open blijven

Hilversum wil het liefst dat de balies open blijven en dat er gewoon nog kaartjes gekocht kunnen worden. "We zouden het heel jammer vinden als de loketten onbemand raken", vertelde Wolthers afgelopen week na vragen van de PvdA over de voorgenomen sluiting. "Maar we kunnen ons wel iets voorstellen bij de motivatie van de NS. We blijven hoe dan ook in gesprek."

Meer verzet

De verkeerswethouder van Hilversum stelt dat de NS druk bezig is om advies in te winnen over de sluiting van de servicebalies. Nog voor komende zomer wordt de knoop definitief doorgehakt.

Hilversum is overigens niet de enige gemeente die in actie komt tegen de sluiting. Ook Alkmaar en Hoorn zien de sluiting niet zitten. Daarnaast is ook de provinciale politiek in verzet gekomen. Op aandringen van Provinciale Staten gaat gedeputeerde Jeroen Olthoff binnenkort om tafel met NS om te praten over de sluiting van de balies.