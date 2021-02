"Natuurijs en Valentijnsdag, grotere kans op 'ja' is er niet"

HAARLEM - Toby Timmers uit Haarlem greep gisteren zijn kans. Valentijnsdag én mooi natuurijs waren de ideale omstandigheden om zijn Carolina ten huwelijk te vragen. Carolina was enorm verrast: "Ik voelde me echt een prinses."

"Het spookte al langer door mijn hoofd, maar toen ik bedacht dat het zondag Valentijnsdag was en dat er geschaatst kon worden, was dat het goede moment. IJs en Valentijnsdag, een grotere kans op 'ja' is er niet", vertelt Toby over zijn plan.

Hij en Carolina zijn al bijna 10 jaar samen en hebben een zoontje van 4 jaar. "Ik ben zelf ondernemer in de sport, het was een turbulent jaar, als we dit door zijn gekomen, dan zit het wel goed", zegt Toby over de trouwplannen.

'Ontzettende vlinders'

Carolina had niet verwacht dat ze op het ijs ten huwelijk gevraagd zou worden. "Ik heb ontzettende vlinders, het was echt een sprookjesweekend. Het was al zo'n leuk weekend op het ijs. Het aanzoek was zo romantisch. Het was ook heel leuk dat ons zoontje en nichtje erbij waren", vertelt Carolina. Toby had er namelijk voor gezorgd dat ook een aantal familieleden in de buurt zou zijn. Toby's vader filmde het aanzoek.

De trouwdag laat nog wel even op zich wachten vanwege de coronacrisis. "We willen wel trouwen met alles erop en eraan."

Bekijk hieronder hoe Toby Carolina ten huwelijk vroeg: