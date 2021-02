Brand in bedrijfspand aan Rosbayerweg

WORMERVEER - Aan de Rosbayerweg is vanmorgen rond 6.10 uur brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brand was snel onder controle, maar één persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken in de ambulance.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat de brand is uitgebroken in een afzuiginstallatie boven een zaagmachine in een van de bedrijfsunits. "De brand kon snel worden geblust omdat er geen zuurstof bij kwam, maar binnen in de ruimte is er veel brand- en roetschade." Het bedrijfspand is ingedeeld in verschillende units, de brand heeft zich niet uitgebreid naar een ander bedrijf in het pand.

Er zijn verschillende brandweerwagens naar het bedrijventerrein gegaan, die waren nodig voor waterwinning. Een persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.