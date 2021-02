Code rood: nog weinig verkeersproblemen door gladheid, wel voorzorgsmaatregelen

NOORD-HOLLAND - Vanwege de aangekondigde gladheid en het daarvoor afgekondigde weeralarm code rood hebben veel organisaties voorzorgsmaatregelen genomen. Meerdere scholen en test- en vaccinatielocaties van de GGD blijven vanochtend uit voorzorg dicht. Hoewel grote problemen op de wegen dankzij de inspanningen van Rijkswaterstaat vooralsnog zijn uitgebleven, komen er wel meldingen van extreme gladheid uit Amsterdam.

Rijkswaterstaat

Gisteren zette de dooi al in, maar vandaag lijkt het winterse weer helemaal voorbij. Omdat het vannacht is gaan regenen, de temperatuur rond het vriespunt schommelt en de kou nog in de grond kan zitten, gaf het KNMI gisteren code rood af voor vandaag. Bevriezing van natte weggedeelten en ijzel kunnen voor verraderlijke gladheid zorgen, zo luidt de waarschuwing. Strooiploeg Gladheidscoördinator Marco Polle van Rijkswaterstaat liet NH Radio vanochtend weten dat de dienst al om 2.00 uur begonnen is met strooien. "De kou zit nog in de grond en op onze wegen. Dat maakt dat het toch gevaarlijk kan worden met de neerslag." Chauffeurs van de strooiwagens liepen vannacht en vanmorgen niet tegen extreme gladheid aan. "Tot nu toe gaat dat nog goed, er is nog niet veel gladheid geconstateerd, maar het risico is niet uitgesloten", vertelt Marco.

De binnenstad van Amsterdam lijkt een uitzondering. Daar komen berichten vandaan dat het spek- en spekglad is. Op sommige stukken zou het onmogelijk zijn om te lopen, laat staan fietsen.

Ook in de binnenstad van Beverwijk is het heel glad. Op video hieronder is te zien dat het moeilijk is om te fietsen, maar ook lopen gaat niet makkelijk. Tekst loopt door onder video.

In Beverwijk is het erg glad op straat - NH Nieuws/ Dennis Mantz

Naar verwachting verdwijnt de gladheid in de loop van de ochtend. Voor Noord-Holland geldt code rood tot 10.00 uur. Voor de periode daarna is code geel afgegeven.

Test- en vaccinatiestraten Test- en vaccinatiestraten van de GGD in de GGD-regio Hollands Noorden blijven tot 12.00 uur dicht. In Kennemerland gaan de straten ook pas later open, al durven ze daar om 11.00 uur de deuren weer te openen. Openbaar vervoer Het openbaar vervoer rijdt niet helemaal vlekkeloos door de weersomstandigheden. Busvervoerder EBS houdt de bussen in Waterland tot minimaal 9.00 binnen en de NS rijdt op verschillende trajecten met minder treinen. Scholen Meerdere scholen, waaronder het Vellesan College in Velsen en het Alkwin Kollege in Uithoorn, houden de deuren vanochtend uit voorzorg dicht. Dat heeft vooral gevolgen voor eindexamenleerlingen, die geacht worden online lessen volgen.