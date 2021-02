Code rood: nog weinig problemen gemeld door gladheid, wel voorzorgsmaatregelen

Gisteren zette de dooi al in, maar vandaag lijkt het winterse weer helemaal voorbij. Omdat het vannacht is gaan regenen, de temperatuur rond het vriespunt schommelt en de kou nog in de grond kan zitten, gaf het KNMI gisteren code rood af voor vandaag. Bevriezing van natte weggedeelten en ijzel kunnen voor verraderlijke gladheid zorgen, zo luidt de waarschuwing.

Strooiploeg

Gladheidscoördinator Marco Polle van Rijkswaterstaat liet NH Radio vanochtend weten dat de dienst al om 2.00 uur begonnen is met strooien. "De kou zit nog in de grond en op onze wegen. Dat maakt dat het toch gevaarlijk kan worden met de neerslag."

Chauffeurs van de strooiwagens liepen vannacht en vanmorgen niet tegen extreme gladheid aan. "Tot nu toe gaat dat nog goed, er is nog niet veel gladheid geconstateerd, maar het risico is niet uitgesloten", vertelt Marco.