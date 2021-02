KNMI: morgen code rood vanwege gladheid en ijzel, teststraten langer dicht

Het weeralarm geldt vanaf 3.00 uur. Het KNMI verwacht dat in de tweede helft van de nacht vanuit het westen een gebied met regen over het land trekt. Omdat de ondergrond nog bevroren is, kan de regen aanvriezen en dat leidt tot gladheid.

Er staan volgens 546 strooiwagens klaar om de gladheid te bestrijden, maar wijst erop dat deze ijzel veel moeilijker te bestrijden is dan sneeuw.

Testlocatie

De teststraten en de vaccinatielocatie van GGD Hollands Noorden zijn tot zeker 11 uur gesloten. Iedereen die tussen morgenochtend 8 en 11 uur een afspraak heeft bij een teststraat of op de priklocatie wordt vanavond afgebeld. Alle teststraten van GGD Kennemerland en de vaccinatielocatie op het terrein bij Schiphol zijn tot 12:00 uur gesloten.

Volgens weerman Jan Visser is het winterweer vanaf morgen voorbij. "De temperatuur loopt dan op naar 5 tot 6 graden." Op woensdag kan het al 10 graden worden en in het weekend worden temperaturen tot 15 graden verwacht.