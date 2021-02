Politie hoopt op meer tips over vermissing Gea: "Zoeken naar naald in een hooiberg"

BEVERWIJK - Het blijft nog altijd een raadsel waar de 57-jarige Gea Widurski-Vegelien is. Zij werd vijf dagen geleden voor het laatst gezien, toen ze het Rode Kruis Ziekenhuis verliet. Een zoekactie in het duigebied van Heemskerk gisteren liep op niets uit. De politie is momenteel alle tips die binnenkomen aan het onderzoeken. "Echt alle tips zijn welkom op dit moment", vertelt een woordvoerder van de politie.

Het is volgens de politie lastig om een nieuwe zoekactie op te starten omdat ze niet een exacte zoekgebied hebben. "We moeten het nu doen met de tips die we hebben. Iedereen die iets gezien heeft of weet, vragen we dan ook om contact met ons op te nemen."

Ook Houwina Postma van Search And Rescue (SAR) Nederland beaamt dit. "Het is zoeken naar een naald in een hooiberg. Het is heel moeilijk, omdat er geen duidelijke aanwijzingen zijn waar je moet zoeken. Het centrum, rondom het ziekenhuis, het bos: het is allemaal al doorzocht, dus het wordt wel steeds moeilijker."

'Even een sigaretje roken'

Op dinsdagmiddag verliet Gea de GGZ-afdeling (geestelijke gezondheidszorg) van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk om 'even een sigaretje' te roken. De camerabeelden van het ziekenhuis zijn de laatste die ze van haar hebben, zowel politie als familie heeft geen idee waar ze is of kan zijn.

De vermiste Beverwijkse is 57 jaar, heeft kort blond haar, een gezet postuur en opvallende wallen onder haar ogen. Ze is 1.75 meter lang. De kleding die ze op de foto draagt, droeg ze ook op het moment van haar vermissen. Mensen die meer weten over de vermissing of weten waar Gea is, worden opgeroepen alarmnummer 112 te bellen.