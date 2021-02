Museumplein en omliggende straten opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Op zondag 17 januari gebeurde dat voor het eerst. Op de verboden demonstratie tegen de geldende coronaregels kwamen ongeveer 2.000 demonstranten af. Toen de politie het Museumplein wilde ontruimen, ontstonden er rellen en werd er door relschoppers geweld gebruikt tegen agenten, ME'ers en politiepaarden. In de weken daarna gebeurde dat nog een aantal keer.

Honderden aanhoudingen

"De politie heeft de afgelopen weken honderden aanhoudingen verricht op en rond het Museumplein. Het is geen van deze personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven. Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan elk van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen", zo staat in een persbericht van de gemeente.

Het veiligheidsrisicogebied is ingesteld vanaf 11.00 uur. Het besluit is genomen in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie. Het is volgens de gemeente mogelijk dat er vandaag opnieuw mensen met slagwapens naar het Museumplein willen komen.