Schaatspret en fluitketel-curlen op zelfgemaakte ijsbaan in achtertuin

ZANDVOORT - Waar de meeste mensen deze dagen genieten van natuurijs, schaatsen kinderen in de Kostverlorenstraat in een achtertuin. Kevin van Aersbergen, bewoner van de straat, heeft zelf een ijsbaan gemaakt en dat bezorgde hem wat slapeloze nachten. "Het kostte wat moeite om het ijs laagje voor laagje hoger te krijgen, maar het is gelukt!"

Het idee om een ijsbaan in de achtertuin te maken kwam van Aafje, de vrouw van Kevin. Toen hun kinderen Floris en Lotte ook enthousiast reageerden, zat er maar een ding op; een ijsbaan maken. Met een zeil, wat hout en instructies van een Youtubefilmpje is hij aan de slag gegaan. Afgelopen week heeft Kevin avond aan avond, de baan van een nieuw laagje water voorzien.

De baan is zaterdagmiddag geopend en de kinderen zijn dol enthousiast. "Het is iets minder hobbelig dan natuurijs", zo vertelt een vriendinnetje. "Ik vind het wel leuk, het is maar een klein stukje, maar dat maakt niet uit", vertelt een ander vriendje.

De familie van Aertsbergen is deze dagen ook op natuurijs te vinden. Aafje, de vrouw van Kevin geeft stiekem de voorkeur aan natuurijs. "Als Kevin luistert dan zeg ik dat ik de ijsbaan in de achtertuin het leukst vind, maar als hij niet luistert dan is het absoluut natuurijs."

Fluitketelcurling

Behalve schaatsen, doet de familie ook aan curlen. Kevin heeft 8 fluitketels geregeld, om het spelletje te kunnen spelen. "Hier in Zandvoort is curlen altijd wel een traditie met de feestdagen op het ijsbaantje in het dorp en het was heel jammer dat dat dit jaar niet door kon gaan. Dus extra leuk dat we nu een potje in de achtertuin kunnen doen."

Of de ijsbaan ook een traditie wordt is even de vraag: "Dat hangt af van het weer", lacht Kevin. "Als het weer gaat vriezen, wie weet dan wel."