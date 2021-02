LIVEBLOG: Verschillende gemeenten roepen op: 'Nú van het ijs af!'

Aan de Olympiaweg in Alkmaar is vanmiddag groot alarm geslagen nadat er een kinderfiets was gevonden bij een wak, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Het fietsje was in de buurt van een wak gevonden, waardoor er een duikteam uit onder andere Velsen en Heerhugowaard werd opgeroepen. Er werd uiteindelijk niks gevonden onder het ijs.