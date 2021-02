100 jongeren houden feestje in duingebied, weggejaagd door politie

Het is niet duidelijk of de jongeren bij een groep hoorden of dat er meerdere feestjes waren. Ook is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. De politie meldt zelf dat zij onder andere ondersteuning hebben gehad van politiehonden bij het wegjagen van de jongeren.

Volgens de politie in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, die het bericht deelden op Facebook, hebben zij een bestelbus vol afval meegenomen uit de duinen. "Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten!"

Op Facebook wordt gemengd gereageerd op het bericht. Veel mensen laten weten dat ze begrip hebben voor het feit dat de jongeren onder dreiging van een politiehond niet hebben gedacht aan het meenemen van hun afval.