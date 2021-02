19-jarige met kapmes aangehouden

De Marechaussee heeft op Schiphol bevoegdheid om iedereen die opvallend gedrag vertoont staande te houden en te controleren, de zogeheten controle op de wet wapen en munitie. Bij deze controle bleek dat de 19-jarige een kapmes met een blad van zo'n 30 centimeter bij zich had.

Volgens de Marechaussee viel de man op door zijn gedrag. Hij is daarop staande gehouden.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]