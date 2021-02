'Tijdelijke stop met coronablaastesten door foutieve testresultaten'

De foutieve uitslagen zouden te maken hebben met het verkeerd afnemen van de ademtest. De tijdelijke stop is een tegenvaller, want het was de bedoeling dat de coronablaastest landelijk zou worden ingezet.

De coronablaastest heeft twee grote voordelen vergeleken met de oude manier van testen. Zo weten deelnemers al na een paar minuten of ze besmet zijn of niet. Daarnaast is blazen een stuk aangenamer dan het inmiddels bekende wattenstaafje, dat tot diep in de neus moet worden gebracht voor de test.

In Amsterdam is de ademtest op twee locaties gebruikt: het Buikslotermeerplein en de RAI. Bij de start van het gebruik van de coronablaastest gaf minister De Jonge aan dat deze manier van testen landelijk ingevoerd zou worden, maar voorlopig zal dat dus worden stopgezet.