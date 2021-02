Daley Blind na winst op Heracles: "Gelukkig hielden we de nul"

ALMELO - Ajax won zaterdagavond met 0-2 van Heracles Almelo. Verdediger Daley Blind speelde een solide wedstrijd en was na afloop vooral blij met de overwinning en de 'clean sheet' van de Amsterdammers. "We hebben een zakelijke overwinning geboekt", aldus Blind.

"We begonnen niet sterk, maar gelukkig hielden we de nul en scoorden we een vroege treffer", zei Blind na afloop voor de camera van NH Sport. "We hebben niet op ons best gespeeld, maar wel heel volwassen denk ik. We geven weinig weg en hebben heel zakelijk gewonnen."