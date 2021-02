Jongeren houden après-ski feestje, politie grijpt in

ALKMAAR - De politie heeft vanmiddag een einde gemaakt aan een feest op het Bolwerk. Zo'n 50 tot 100 man was daar bij elkaar gekomen met drank en muziek. Agenten en boa's grepen vervolgens in, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

De groep verzamelde zich rond 17.00 uur. "We werden door de handhaving opgeroepen. Het zou gaan om vuurwerk dat op het ijs werd afgestoken. We hebben de grote groep mensen naar huis gestuurd", zegt een van de agenten die erop afgingen tegen Alkmaar Centraal.

Groepjes jongeren liepen daarna nog slenterend en joelend door de stad, met blikjes bier in hun handen. "We waren gewoon lekker aan het feesten en er zijn er altijd een paar die het verzieken voor de rest, dus ja", zegt een van de jongeren, doelend op het vuurwerk dat werd afgestoken.

"We hadden een leuk après-ski feestje, met een mannetje of honderd misschien. We waren gezellig een biertje drinken. We doen er niet zo moeilijk over. We zitten al een jaar thuis en willen gewoon lekker een biertje drinken toch", vult een ander aan.

Voor zover bekend vertrok de groep zonder problemen uit het park en werden er geen bekeuringen uitgedeeld.