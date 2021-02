Groen Geel schiet met scherp en verslaat KZ in Zaanse korfbalderby

KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van Groen Geel uit Wormer hebben zaterdag in de Korfbal League gewonnen van provinciegenoot Koog-Zaandijk. In Topsportcentrum De Koog werd het 27-28 voor de bezoekers.

Groen Geel schoot in de openingsfase uit de startblokken en liep direct uit naar een riante 2-6 voorsprong. De bezoekers uit Wormer schoten in de eerste helft 37 procent van hun pogingen raak tegenover twintig procent van KZ. Mede hierdoor ging Groen Geel uiteindelijk met een 13-19 voorsprong de rust in.

Beslissende strafworp

Aan het begin van de tweede helft bracht KZ dankzij vijf opeenvolgende doelpunten gelijk de spanning terug in de wedstrijd en daarmee de stand naar 18-19. KZ kwam in het tweede bedrijf tot tweemaal toe op gelijke hoogte, maar een voorsprong wist ploeg uit Koog aan de Zaan nooit te pakken. In de laatste minuut van de wedstrijd, bij een stand van 27-27, mocht Martin Coevert aanleggen voor een strafworp. Met zijn achtste doelpunt van de wedstrijd besliste Coevert uiteindelijk het duel in het voordeel van Groen Geel: 27-28.

Door de overwinning hebben zowel Groen Geel als KZ nu vier punten uit vijf wedstrijden en staan daarmee respectievelijk vierde en vijfde in de stand. Het Amsterdamse Blauw-Wit staat derde op de ranglijst en komt zondag nog in actie tegen promovendus Oost-Arnhem.

