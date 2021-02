Koploper Ajax loopt uit op PSV na overwinning bij Heracles Almelo

Ajax wist dat het zaterdagavond goede zaken kon doen in de race om de landstitel omdat PSV eerder op de dag punten had verspeeld tegen ADO Den Haag (2-2). In Almelo begon Ryan Gravenberch bij Ajax weer vanaf het eerste fluitsignaal. De 18-jarige middenvelder keerde terug van een schorsing. De defensie van de Amsterdammers kwam na twee minuten al gelijk goed met de schrik vrij. Delano Burgzorg was namens Heracles op de rechterflank Nicolás Tagliafico te snel af en trok de bal goed terug op Teun Bijleveld. De oud-Ajacied schoot echter al vallend de bal naast het doel van Maarten Stekelenburg.

Na een kwartier spelen zou Ajax zelf de ban breken. Een voorzet van Dusan Tadic kwam via de teen van Sébastien Haller terecht bij de vrijstaande Davy Klaassen. De middenvelder dacht niet na en volleerde de 0-1 hard in de touwen. Na de openingstreffer gebeurde er slaapverwekkend weinig. In de laatste seconde van de eerste helft werd Ajax wel alsnog goed wakker geschud toen Burgzorg een strakke voorzet net niet kon binnenglijden op het Almelose kunstgras. Beide ploegen zochten daarom met een 0-1 stand de warme kleedkamer op voor de rust.

