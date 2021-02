Ziekenhuizen druk met schaatsletsel: "Extra radiologen ingeroosterd"

NOORD-HOLLAND - Het mooie schaatsweer van de afgelopen dagen levert niet alleen veel schaatspret op, ook de ziekenhuizen in onze regio merken dat een hoop mensen de ijzers onder hebben gebonden. Ze zeggen het druk te hebben met breuken aan onder meer polsen en heupen, maar de extra zorgvraag wel aan te kunnen door eerder deze week al rekening te houden met het schaatsweer in de roosters. "De gipsmeesters noemen het 'de koek-en-zopie-poli'."

"Het is hartstikke druk", zegt woordvoerder Wencke Fassbender van de Tergooi Ziekenhuizen in Blaricum en Hilversum. De meeste mensen komen via de ambulance binnen met polsbreuken of letsel aan armen of benen, zegt ze. De zorg komt bovenop de belasting van de ziekenhuizen in deze coronatijd. "Het is natuurlijk een bijzondere periode, waarin er niet veel mogelijkheid is om meer te doen dan spoedzorg. Onze locatie zit hartstikke vol. Dit is voor een ziekenhuis een drama."

In de Tergooiziekenhuizen hebben ze op de toenemende vraag naar spoedzorg rekening gehouden door extra radiologen in te zetten. "Om de botbreuken te analyseren, hebben we voor zover dat kan extra radiologen ingeroosterd. Dat geldt overigens voor dit hele weekend."

Gipskamers

Ook in de Dijklander Ziekenhuizen merken ze de negatieve gevolgen van het schaatsweer. "Het is absoluut drukker vandaag, dat was gisteren ook het geval", zegt een woordvoerder. De afdeling radiologie is ook daar opgeschaald, net als de gipskamers. Ook hier is extra personeel ingezet. "Doordat we het zagen aankomen, konden we het wel aan. Dit geldt voor het hele weekend." Gisteren kwamen er in het ziekenhuis in Hoorn 22 patiënten met botbreuken binnen, vandaag waren er tot zover bekend 47.

De Noordwest Ziekenhuisgroep ziet ook meer mensen langskomen voor spoedzorg, maar zegt niet in paniek te raken. "We hebben het wel onder controle, we waren goed voorbereid."

Koek-en-zopie

"Tot 17.00 uur waren er 39 winterweer-liefhebbers die hun dag minder leuk eindigden. Het ging dan voornamelijk om polsproblemen en drie hoofdwonden", zegt Sandra de Jong van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. "Er was al gerekend op een extra toeloop en de gipsmeesters kregen daarom al versterking."

Ze proberen er maar het beste van te maken. "Ze noemen het 'de koek-en-zopie-poli'", zegt De Jong.

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid en Hoofddorp zei gisteren al tegen NH Nieuws het druk te hebben met al het schaatsletsel. Ook hier is extra personeel ingezet om de drukte op te vangen.