Schouten pakt brons op massastart bij WK afstanden

De 28-jarige Schouten was voorafgaand aan de start een van de favorieten voor de eindzege. In de sprint moest ze het echter afleggen tegen Marijke Groenewoud en haar rivale Ivanie Blondin, die tweede werd.

Het was voor Schouten alweer de derde medaille op de WK afstanden. Donderdag pakte de in Andijk geboren schaatsster brons op de 3000 meter en gisteren won ze samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong goud op de ploegenachtervolging. Zondag is er nog meer kans op eremetaal voor Schouten die dan in actie komt op de 5000 meter.