Verjaardagsvisite, maar dan anders: drive-by met vette auto’s voor jarige Miguel (6)

De eerste gedachte van Chantal was om wat familie te vragen om langs te komen rijden. "Maar in de familie zijn er niet heel veel coole auto's. Dus toen dacht ik: 'Ik ga mensen via Facebook en Instagram vragen of ze zo gek willen zijn om langs te rijden.' Het is gelukt, supervet."

Glibberen en glijden

"Ik ken helemaal niemand hier, het is compleet random", zegt één van de bestuurders van een gele (en ongetwijfeld dure) Nissan. "Het is natuurlijk zo'n bizarre tijd, dan is dit natuurlijk leuk om toch wat te doen." Een ander: "In de sneeuw is het wat glibberen en glijden, maar we maken er wat moois van. Het is mooi om zo'n jongen te zien lachen."

Waar hij het aan verdiend heeft? "Het is mijn kind", lacht Chantal. "Daar wil je alles voor doen. Veel kinderen kunnen nu helemaal geen verjaardag vieren, dat is hartstikke sneu natuurlijk. Dan is dit hartstikke gezellig."