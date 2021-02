Broers zien restaurant in vlammen opgaan: "We moeten helemaal opnieuw beginnen"

HAARLEM - Zekai en Zeki Aksoy kunnen het nog amper bevatten dat hun goedlopende restaurant PeperZout aan het Marsmanplein is afgebrand . Vrijdagmiddag ontstond er plotseling rook in de zaak tussen het plafond en het dak. Zekai zag gelijk dat het foute boel was. "Ik ben nog het dak op gegaan om te blussen, maar het was al te laat."

Zaterdagmiddag komen de broers de schade opnemen en dat valt niet mee. Het pand staat er nog, maar binnen is het merendeel verwoest en zwart geblakerd. "Gisteravond dachten we nog dat we wat spullen zouden kunnen schoonmaken, maar toen was het donker", vertelt Zeki. "Nu bij daglicht is alles zwart en volgens experts kun je de spullen ook niet meer schoonmaken." De inboedel moet als verloren worden beschouwd.

Droomstart

Twee jaar geleden begonnen de broers hun restaurant met Turkse en mediterraanse keuken. Na drie weken zat het elk weekend vol en moesten de gasten reserveren. "We hebben met dit restaurant een droomstart gemaakt", vertelt Zekai. "Eigenlijk was dat tegen alle verwachtingen in, want niet eerder is het iemand gelukt om een goed lopend restaurant neer te zetten op deze locatie."

Dankzij die droomstart hebben de mannen een goede buffer op kunnen bouwen, waar ze tijdens de coronaperiode van hebben geleefd. Ook bezorgden ze maaltijden om de kosten te dekken. Op de vraag of ze het financieel wel gaan redden om uit deze ellende te komen, reageren de mannen resoluut. "We moeten helemaal opnieuw beginnen, maar dat gaan we gewoon doen", vertelt Zekai. "Hier zijn we ondernemers voor en we moeten gewoon weer opnieuw energie vinden om dit op te bouwen."

Als alles mee zit, hopen de mannen over zo'n twee maanden weer open te kunnen gaan.