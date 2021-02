Telstar-trainer Jonker na nederlaag: "Niet genoeg slagkracht in de aanval"

ALMELO - Telstar verloor zaterdagmiddag met 1-0 van Go Ahead Eagles. Telstar-trainer Andries Jonker was na afloop vooral teleurgesteld dat zijn ploeg wederom te kampen had met meerdere blessuregevallen en baalde bovendien van het gebrek aan gecreëerde kansen bij de Witte Leeuwen.

Jonker: "Het ontbrak aan slagvaardigheid in de aanval" - NH Sport

"We kunnen het uitvallen van spelers niet oneindig blijven opvangen", zei Jonker na afloop van de wedstrijd. De trainer van Telstar zag onder andere aanvoerder Frank Korpershoek en Ilias Bronkhorst geblesseerd uitvallen. "Op die manier kunnen we niet het niveau vasthouden. Daarom werd het de tweede helft moeilijk."

Quote "We kunnen het uitvallen van spelers niet oneindig blijven opvangen" Telstar-trainer Andries Jonker

In de tweede helft baalde Jonker dat Telstar niet meer bij machte was om de achterstand weg te poetsen. "We controleerden de wedstrijd en spelen goed voetbal, maar het ontbrak aan slagkracht in de aanval. We hadden ook geen grote kansen. We hadden graag gewild dat we naar voren toe iets meer konden doen", aldus Jonker. Tekst gaat verder onder de video

Regeling: "Lekker om eindelijk weer te voetballen" - NH Sport

Rentree Regeling Telstar-verdediger Vincent Regeling viel vlak voor rust in voor de geblesseerde Frank Korpershoek. Regeling kreeg zo na vier maanden van blessureleed eindelijk weer speelminuten. "Het is natuurlijk heel zuur voor Frank dat hij geblesseerd raakte. Dit stond niet op de planning", zei Regeling na afloop van de wedstrijd. "Het was desondanks wel weer lekker om op het veld te staan. Het was eerst weer nog even wennen, maar daarna ging het lekker." Bekijk de video hierboven voor het hele interview met Vincent Regeling

Lees ook Sport Telstar verliest in Almelo met minimaal verschil van Go Ahead