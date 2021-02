Joris stelt steiger beschikbaar voor verkoop koek-en-zopie door horeca-ondernemer

ENKHUIZEN - De huizenjacht van Joris Drijfhout en zijn vriendin heeft ervoor gezorgd dat Café Bok dit weekend warme dranken en lekkers langs het ijs aan het Spaans Leger in Enkhuizen verkoopt. Joris plaatste een oproep op Facebook dat een horeca-ondernemer de steiger van zijn huurhuis mag gebruiken voor koek-en-zopie, zonder dat hij daar iets voor terug hoeft. "Het is echt top om zo je gasten weer te spreken en een zakcentje te verdienen", vertelt Lizzy Bielsma van Café Bok.

Joris en zijn vriendin zijn startende op de woningmarkt en op huizenjacht. Het lukt ze moeilijk om een koopwoning te vinden en zij kwamen daarom op het idee om flyers uit te delen in een aantal wijken, om te laten weten dat zij op zoek zijn naar een woning. "Toen begon het te vriezen en we kwamen op het idee om de flyers vanaf de steiger van ons huidige huurhuis aan schaatsers uit te delen bij een koek-en-zopie", vertelt Joris.

Op Facebook plaatste Joris een oproep met de vraag of er een horeca-ondernemer is die zijn steiger zou willen gebruiken voor een koek-en-zopie langs het ijs. "De samenwerking met de horeca was niet de eerste insteek, maar het is wel een leuke bijkomstigheid", vertelt Joris.

De horeca-ondernemer die het hele weekend op de steiger van Joris te vinden is, is de eigenaar van Café Bok. "Wij zijn dit heel brutaal zonder vergunning gaan doen, omdat het zo kort dag geregeld is, maar we houden het kneuterig en klein", vertelt Lizzy van Café Bok. Ze verkopen chocolademelk, glühwein en wat lekkers. Lizzy: "De reacties zijn erg goed en het is heel gezellig."

Verder is er volgens Joris ook belangstelling voor de flyers van hem en zijn vriendin: "Mensen kijken daar wel even naar, terwijl ze wachten tot hun drinken is ingeschonken."