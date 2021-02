Schaatspret in Aalsmeer: "Houd je aan de maatregelen, ze zijn er niet voor niets"

"Echt geweldig ijs, supermooi weer, dit is toch genieten?" Deze zaterdagmiddag heeft de schaatskoorts bij menig Aalsmeerder toegeslagen. "Het is best wel een groot gebied om op te schaatsen en het is ook wel heel mooi."

Een drietal mannen komt net terug van een lange tocht over de plas en geniet van een beker Glühwein op een van de steigers van jachthaven Dragt. "We zijn helemaal naar Leimuiden geschaatst over de Westeinder, dus we hebben het wel verdiend om even op te warmen."

Zo'n lange tocht is niet voor iedere amateurschaatser weggelegd, maar deze jongens weten wat ze doen. "We hebben voor KIKA samen de Weissensee geschaatst en ik moet toch zeggen, dit is mooier dan de Weissensee."