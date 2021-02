Laren een van de verliezers bij herverdeling gemeentefonds, Hilversum winnaar

'T GOOI - Bij de voorlopige herverdeling van het gemeentefonds, die 1 januari 2023 ingaat, ontvangt de gemeente Hilversum 12 euro meer per inwoner. Dit terwijl Laren 100 euro minder krijgt. De verantwoordelijk wethouders Karin Walters van Hilversum en Peter Calis van Laren reageren hierop in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Het voorlopige herijking van het gemeentefonds zou hard aankomen bij Laren. Het gaat hierbij om een korting van vier procent op het budget van het dorp, wat neerkomt op 1,1 miljoen euro. Wethouder Calis is hier van geschrokken en hoopt dat er bij Binnenlandse Zaken een fout is gemaakt.

"In de loop van de jaren zijn er verschillende criteria gebruikt om te bepalen hoeveel geld de gemeentes krijgen. Hierbij spelen onder andere het aantal inwoners, bevolkingssamenstelling en culturele instellingen een rol." Calis wil graag deze berekening inzien, om vast te kunnen stellen hoe het bij Laren zo hoog uit kan komen. "Wij lijken bijvoorbeeld erg op Blaricum, maar zij komen er beter uit."

Mocht deze herijking niet veranderen, dan zal dat mogelijk gecompenseerd worden via de subsidie voor instellingen, als het museum Singer en zwembad de Biezem. Een andere optie is extra inkomsten genereren door het verhogen van bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB).

Hilversum

De mediastad zou er volgens de eerste schetsen van de herijking met 12 euro per inwoner op vooruit gaan. Waar wethouder Calis van Laren zich zorgen maakt, benadrukt ze wel dat het bedrag nog niet zeker is en dat er binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) discussie bestaat over dit model. "Ik denk dan ook niet dat dit de echte versie is die doorgevoerd gaat worden", zegt Walters.

Anderen gemeenten

Andere winnaars in de voorlopige herverdeling zijn Blaricum die er 30 euro per inwoner op vooruit gaat, Wijdemeren met 42 euro, Gooise Meren met 27 euro en Huizen met 8 euro. Verliezers, naast Laren, zijn Eemnes, waar er 3 euro per inwoner vanaf gaat, en Weesp, waar er 15 euro vanaf gaat. Bij Weesp kan het nog lager uitpakken na een toekomstige fusie met Amsterdam, die op min 42 euro staat.

Luister het hele interview met de Hilversumse wethouder Karin Walters hier terug.

Luister het hele interview met de Larense wethouder Peter Calis hier terug.