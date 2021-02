Rijschoolhouders brengen ouderen naar vaccinatiecentrum op Schiphol

HAARLEM - Dio Nelissen, een krasse tachtiger, prijst zich gelukkig. Hij hoeft niet met de bus naar het vaccinatiecentrum op Schiphol. Rijschoolhouder Pieter van 't Oosten rijdt deze week een paar keer per dag op en neer. Een win-win situatie, want zo komt hij ook weer eens van de bank. "Als je andere mensen helpt, in plaats van thuis Netflix zit te kijken, daar haal ik ook veel energie uit."

De rij-instructeur wil geen vergoeding voor de ritjes hebben en het is ook niet zijn bedoeling om er nu een dagtaak van te maken. Het gaat hem puur om de verveling tegen te gaan, nu hij al een paar maanden geen lessen mag geven.

"Ik zit op dit moment al acht weken thuis en mijn dochtertje gaat deze week ook weer naar school." Toen hij zondag de sneeuw zag vallen en hoorde dat andere collega's elders in het land ook hun service aanboden, was de beslissing snel genomen.

Op en neer

Via Facebook biedt hij aan om op en neer te rijden tussen Haarlem en het vaccinatiecentrum op de parkeerplaats van Schiphol langs de A9. "Sommige mensen weten gewoon niet hoe ze daar moeten komen en ik zou het wel heel sneu vinden dat door de sneeuw die mensen niet ingeënt kunnen worden." En het rijden in de sneeuw vindt Pieter ook nog eens juist leuk.

Veilig reizen

Dio Nelissen was van plan met de bus naar Schiphol af te reizen voor zijn prik, maar zijn familie wees hem op het aanbod van de rijinstructeur. Nu hoeft hij alleen maar over het besneeuwde voetpad te schuifelen om de auto van Pieter in te stappen. Met een rijinstructeur achter het stuur is het wel erg veilig reizen, vindt hij. "En hij was ook op tijd, want je maakt je toch zenuwachtig voor inentingen."

Pieter van 't Oosten wil niet meer dan één of twee ritjes per dag doen, maar collega-instructeurs uit Haarlem hebben al aangegeven eventueel bij te willen springen.