Telstar verliest in Almelo met minimaal verschil van Go Ahead

ALMELO - Telstar heeft zaterdagmiddag met 1-0 verloren van Go Ahead Eagles. Telstar verloor het duel uiteindelijk met het minimale verschil dankzij een vroeg doelpunt van Jacob Mulenga. De wedstrijd werd gespeeld in het stadion van Heracles omdat de grasmat in Deventer onbespeelbaar was verklaard vanwege de vorst.

Antoine Rabillard van Go Ahead is te snel voor Shayne Pattynama van Telstar - Orange Pictures / Ben Gal

Telstar begon aan het duel in Almelo wederom met de gebruikelijke vijfmansdefensie. Gyliano van Velzen ontbrak in de basisopstelling en daarom begon Rashaan Fernandes naast Glynor Plet in de aanval. Ondanks het sterke centrale blok achterin moest de ploeg van Andries Jonker wel al na vijf minuten de openingstreffer incasseren. Een voorzet van Boyd Lucassen kwam op het hoofd van de vrijstaande Go Ahead-spits Jacob Mulenga, die van dichtbij kon binnenkoppen voor de 1-0. Na de vroege teleurstelling rechtte Telstar de rug en kreeg het steeds meer grip op de wedstrijd. Tot hele grote kansen kwam het helaas niet voor de Witte Leeuwen. Ilias Bronkhorst was na twintig minuten spelen nog het meest dichtbij, maar de inzet van de mee opgekomen rechtervleugelverdediger werd geblokt door Bas Kuipers van Go Ahead. Helaas voor Telstar haalde Frank Korpershoek de rust niet. De aanvoerder raakte geblesseerd aan zijn enkel en moest zich voortijdig laten vervangen. Tekst gaat verder onder de foto

Jacob Mulenga maakt namens Go Ahead de 1-0 tegen Telstar - Pro Shots / Erik Pasman

Na de ongetwijfeld warme thee in Almelo, was het de thuisploeg die opnieuw het beste uit de kleedkamer kwam. Jacob Mulenga liet ook aan het begin van de tweede helft gelijk weer van zich spreken, maar een kopbal van de 37-jarige aanvaller ging uiteindelijk rakelings over het doel van Jasper Schendelaar. Telstar was gewaarschuwd maar kon maar moeilijk onder de druk van Go Ahead uitvoetballen. Met nog een kwartier te gaan begon het eindoffensief van Telstar. De ploeg van trainer Andries Jonker kwam echter maar mondjesmaat tot kansen. Veel verder dan een kopbal van Bronkhorst en een schot van Cagro kwam Telstar niet meer in het restant van de wedstrijd. Uiteindelijk stond daardoor de 1-0 eindstand op het scorebord. Door de nederlaag staat Telstar nu na 23 wedstrijden op een negende plaats in de eerste divisie.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Pattynama, El Yaakoubi, Bronkhorst, Korpershoek (Regeling/44), Berenstein (Vlijter/61); Cagro (Overtoom/74), Adshead (Kökcü/61), Van Wetten (Dijkstra/75); Plet, Fernandes Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Botos, Eyibil (Eddahchouri/92), Brouwers; Van Hoeven (Idzes/87), Mulenga (Hendriks/74), Rabillard