Terugkijken: Schaatspret op Het Havenrak!

BROEK IN WATERLAND - Vanaf drie verschillende locaties laat verslaggever Tom Jurriaans je meebeleven wat er gebeurt op de Noord-Hollandse plassen, slootjes en ijsbanen. Vandaag zijn we we live op het dichtgevroren Havenrak. Jong en oud, schaatsliefhebbers hebben het goed naar hun zin!

De ijskoorts is ook toegeslagen op de IJsclub in Broek in Waterland. Een warm zonnetje, sneeuw en een dichtgevroren Havenrak zorgen voor de nodige schaatspret.

Volgens de ijsmeester van de ijsclub, Dirk Hoonakker, is het veilig genoeg om te kunnen schaatsen. "We hebben geprobeerrd het harde ijs weg te halen, zodat mensen daar geen last van hebben." Zelf komt hij vandaag niet veel aan schaatsen toe, maar morgen hoopt hij ook mooie rondes te maken.

